Basketball

13.07.2022

Unter neuem Namen in die neue Liga

Plus BG Leitershofen/Stadtbergen startet mit einem neuen Sponsor in die 2. Bundesliga Pro B. Warum aus den den Topstar-Kangaroos die Hessing-Kangaroos werden.

Von Oliver Reiser

Wenn Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen am 1. Oktober zum ersten Sprungball in der 2. Bundesliga Pro B hochsteigen, werden sie das unter einem neuen Namen tun. Aus den Topstar-Kangaroos werden die Hessing-Kangaroos. Große Sprünge aber will man nach wie vor machen.

