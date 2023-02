Vom Streetballplatz in die Bundesliga

Plus Es klingt fast wie Märchen, wie der Basketballer Stjepan Topalovic zur BG Leitershofen/Stadtbergen kam. Am Mittwoch geht es gegen Ulm.

Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Aber auch der Basketballsport hat da einiges zu bieten. Und damit ist nicht nur der vor wenigen Tagen aufgestellte NBL-Punkterekord von LeBron James gemeint. Auch bei der BG Leitershofen/Stadtbergen gibt es einen Spieler, dessen Geschichte sich wie ein Märchen anhört.