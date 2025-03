Weite Auswärtsreise für die Kangaroos

Sechs Partien stehen für die BG Leitershofen/Stadtbergen in der Hauptrunde der BARMER 2. Basketball Bundesliga PRO B noch auf dem Programm. Neben den beiden Heimspielen gegen Ulm und Ludwigsburg müssen die Kangaroos dabei noch vier Mal in der Fremde antreten, nämlich in Ehingen, Frankfurt, Fellbach und zum Start der Auswärtspartien diesen Samstag bei den Dragons Rhöndorf. Sprungball für dieses Match ist um 19 Uhr im Dragon Dome in Bad Honnef, es gibt für dieses Match einen kostenpflichtigen Livestream auf Sport Deutschland TV.

Der Sieg vor Wochenfrist gegen den direkten Konkurrenten um die Tabellenspitze aus Speyer sollte der BG genug Selbstvertrauen geben, optimistisch die weite Reise an den Rhein anzutreten. Während beide Partien gegen die Pfälzer (69:81 bzw. 80:69) fast schon als Niedrig-Score Matches bezeichnet werden konnten, sollten am Samstag gemäß den Statistiken weit mehr Körbe fallen. Denn die Dragons erzielten bisher im Durchschnitt 88 Punkte pro Partie, die Kangaroos sogar deren 92. Und auch das Hinspiel war ein Offensivspektakel, in welchem Leitershofen beim 115:108 nach Verlängerung knapp die Oberhand behalten hatte. Zu verschenken hat allerdings keine der beiden Mannschaften etwas: Die BG darf sich im Rennen um die bestmögliche Ausgangslage für die Play-Off Runde keinen Ausrutscher gegenüber den direkten Verfolgern Köln und Fellbach leisten, die Rheinländer kämpfen aktuell auf Platz sechs in der Tabelle liegend noch um die Teilnahme an der Saisonverlängerung, für welche Platz acht im Klassement erforderlich ist. Aktuell trennen hier den Tabellenfünften vom Tabellenelften gerade einmal zwei Punkte.

Stadtbergens Gegner spielt eine durchwachsene Saison

Die Rhöndorfer sind amtierender Meister der PRO B, konnten im letzten Jahr aber den Aufstieg final nicht wahrnehmen. Diese Saison war man mit der Gesamtentwicklung aber weniger zufrieden, was Ende Januar zu einem Trainerwechsel führte. Meistercoach Stephan Dohrn wurde durch den Ungarn Marko Zarkovic (40) ersetzt, der von Kooperationspartner Telekom Baskets Bonn kommend die Rheinseite wechselte. Demzufolge darf man die Dragons auch nicht abschreiben, der Kader ist sehr prominent besetzt. Zu den Leistungsträgern zählen in erster Linie der vielseitig einsetzbare US-Amerikaner Timothy Smith (24/202/17,8 Punkte pro Spiel), die Aufbauspieler Kelvin Omojola (27/183, 10,8 Punkte) und Marko Rosic (19/175/9,0 Punkte), Shooting Guard Alexander Lagerman (20/202/7,9 Punkte) sowie die Forwards Marco Rahn (26/199/8,8 Punkte) und Antonio Pilipovic (27/200/10,5). Von den Telekom Baskets zählen die beiden Doppellizenzspieler Janne Müller (18/188/13,7 Punkte) und Danas Kazakevicius (19/205/11,8 Punkte) fest zum Kader des Teams vom Menzenberg.

BG-Headcoach Emanuel Richter bewertet den samstäglichen Gegner wie folgt: „Die Dragons stellen ein sehr heimstarkes Team mit einem qualitativ gut besetzten Kader, sie haben sich zuletzt auch in guter Form präsentiert. Wir wollen aber natürlich den Sieg mitnehmen. Um bestmöglich vorbereitet zu sein, werden wir bereits einen Tag früher ins Rheinland aufbrechen und dort übernachten“, so Richter. Ein Wiedersehen mit seinem alten Team hätte es für Centerspieler Ferenc Gille gegeben, zumindest auf dem Spielfeld wird man sich aber nicht treffen. Nochmals Richter: „Ferenc ist weiter verletzt, wir wollen mit Hinblick auf die Play-Offs hier nichts riskieren“. Ansonsten kann die BG auf ihren aktuell besten Kader zurückgreifen.

In der Stadtberger Sporthalle finden am Wochenende ebenfalls durchgängig Spiele statt. Im Mittelpunkt steht dabei das Regionalliga Match der zweiten Kangaroos Garnitur am Samstagabend (19.30 Uhr) gegen den TSV Weilheim. Der Eintritt zu allen Partien ist frei. (asan)