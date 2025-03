Kangaroos stehen vor schwäbischem Derby

Im vorletzten Heimspiel der Hauptrunde in der Südgruppe der BARMER 2. Basketball Bundesliga PRO B empfängt die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen am Samstagabend im schwäbischen Lokalderby die Orange Academy Ulm. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Stadtberger Sporthalle.

Das letzte Wochenende lief gut für die Kangaroos. Der 84:77-Auswärtssieg nach Verlängerung in Rhöndorf sorgte nicht nur dafür, dass der Vorsprung auf die drei direkten Verfolger aus Köln, Fellbach und Speyer in der Tabelle auf vier Punkte anwuchs. Gleichzeitig bedeutete der Erfolg auch die vorzeitige rechnerische Qualifikation für die Play-Offs und darüber hinaus auch das Heimrecht im Achtelfinale, weil die Stadtberger nun auch nicht mehr unter Platz vier rutschen können. Die Play-Offs erreicht man nach dem Aufstieg 2022 nun erstmals wieder. Während der ersten Leitershofer Periode in dieser Liga konnte man sich in den Jahren 2011 und 2013 sich schon einmal dafür qualifizieren.

Der Gegner der Kangaroos hat viele Talente

Auch wenn das Thema während der Woche schon durch die sozialen Medien geisterte, stellt es bei den Kangaroos aber niemand in den Vordergrund. Geschäftsführer Wayne Chico Pittman sagt: „Play-Offs, das sind schöne Nebeneffekte. Wir tun aber gut daran, weiterhin von Spiel zu Spiel zu denken, weil jede der restlichen fünf Partien für sich eine schwierige Aufgabe darstellt gegen ausnahmslos starke Gegner. Wir wollen maximal viele Punkte einfahren und die zuletzt gezeigte Form mit drei Siegen in Folge auch konservieren oder sogar noch verbessern.“ Und die erste Hürde heißt hier nun Orange Academy. Das Farmteam des aktuellen BBL-Tabellenführers ratiopharm Ulm gilt als eines der führenden deutschen Nachwuchsleistungszentren und entwickelt fortlaufend Talente, die sehr schnell auch in höheren Ligen Fuß fassen. Kaum anzunehmen, dass Akteure wie Aufbauspieler Jordan Müller (18/185/13,9 Punkte im Durchschnitt), Juniorennationalspieler Jervis Scheffs (17/194/9,6 Punkte), der Däne Frederik Drejer Erichsen (18/206/14,3 Punkte), Oliver Kullamäe aus Estland (17/190/6,3 Punkte), der im Winter nach einem Gastspiel in Polen zurückgekehrte Forward Joel Cwik (18/195/7,5 Punkte), Center Endurance Aiyamenkhue (17/210/7,0 Punkte) oder Topscorer Alec Anigbata (21/203/17,3 Punkte) sich noch lange in der Pro B tummeln werden. Man sieht an diesen Daten, wie jung, aber auch wie athletisch diese Ulmer Mannschaft ist. Mit dem Norweger Kristian Sjolund (25/203/9,5 Punkte) hat das Team von Cheftrainer Florian Flabb (32) und seinem Assistent-Coach Erik Rösch (51) eigentlich nur einen etwas erfahreneren Akteur in seinen Reihen. Aktuell kämpfen die Ulmer noch um die Play-Off Teilnahme, liegen knapp unter dem Strich, haben aber auch noch ein Nachholspiel gegen Ehingen in der Hinterhand.

BG-Cheftrainer Emanuel Richter weiß um die Stärke des Gegners: „Die Orange Academy hat wie jedes Jahr unglaubliche Talente in ihren Reihen, welche man in Zukunft auf den Parketten der BBL, in Europa oder sogar der NBA sehen wird. Ihr Heimsieg gegen Köln letzte Woche, sogar nach einem zwischenzeitlichen 19-Punkte Rückstand, bestätigt das. Unsere Aufgabe wird es daher sein, als Team zu spielen und auf unsere eigenen Qualitäten zu bauen. Wir werden alles geben, um das Derby vor unseren eigenen Fans zu gewinnen“, so Richter. Wohlwissend auch, dass man gegen die Donaustädter bisher noch kein Heimspiel in der PRO-B hat erfolgreich gestalten können. Zwei Mal verlor die BG bereits in eigener Halle gegen die Württemberger. Personell gibt es bei den Leitershofern noch ein paar Wackler. Ferenc Gille soll nach seiner Schulterverletzung wie bereits in Rhöndorf auflaufen. Der Center ist aber noch nicht bei hundert Prozent Leistungsfähigkeit, wird aber einige weitere Minuten an Spielpraxis sammeln. Asa Williams prallte im Training mit Chris Hinckson zusammen und musste zunächst mit dem Training aufgrund von Rückenbeschwerden aussetzen. Ole Theiss plagte sich unter der Woche mit einem grippalen Effekt. (asan)