Basketball

09.01.2023

Was für ein Einstand für das neue Kangaroo

Mit 20 Punkten und fünf Rebounds avancierte Kangaroos-Neuzugang Meo Martin (links) beim 74:51-Sieg der BG Leitershofen/Stadtbergen gleich bei seiner Premiere zum Man if the match. Die BG beendete damit ihre Serie von sechs Niederlagen in Folge.

Plus Die BG Leitershofen/Stadtbergen beendet beim FC Bayern nach sechs Niederlagen ihre Negativserie in der 2. Bundesliga Pro B. Ein Neuzugang hat dabei wesentlichen Anteil.

Sieben auf einen Streich sollten es dann doch nicht werden. Nach sechs Niederlagen in Folge haben die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Bundesliga Pro B den Bock umgestoßen und endlich wieder gewonnen. Den Verantwortlichen fielen zentnerschwere Steine vom Herzen, als nach 40 Minuten ein 74:51-Sieg gegen den FC Bayern München II auf der Anzeigetafel stand. Doch es gab neben dem erfolgreichen Start in die Rückrunde noch weiteren Grund zur Freude. Und zwar die Premiere von Neuzugang Meo Martin, der zum Man of the match“ avancierte..

