Zwei weitere Spieler verlassen die Kangaroos

Mit Bastian März und Olivier Borgol werden zwei weitere Akteure in der neuen Saison nicht mehr für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der zweiten Bundesliga Pro B auflaufen. Bastian März spielte zuletzt drei Jahre für die Kangaroos und war bereits Mitglied der Aufstiegsmannschaft aus der Regionalliga Südost 2023. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 23-jährige 23 Spiele für die BG und erzielte dabei 7,9 Punkte bei rund 20 Minuten Spielzeit pro Partie. Er überzeugte vor allem mit seiner guten Dreierquote von 35% und war oftmals zur Stelle, wenn es galt, in engen Spielsituationen mit Würfen jenseits der 6,75 Meter Linie das Spiel wieder in die richtige Richtung zu lenken.

Olivier Borgol war gleich präsent im Leitershofer Spiel

Olivier Borgol kam kurz nach Saisonstart direkt aus der USA nach Leitershofen, als die Kangaroos von Verletzungsproblemen geplagt waren. Dem 22-jährigen Center gelangen dabei in durchschnittlich 12 Spielminuten 3,4 Punkte und 3,2 Rebounds pro Partie. Wenn er auf dem Feld stand, überzeugte er mit hohem Einsatz und sehr viel körperlicher Präsenz. „Basti war einer dieser Spieler, die sich jeder Spieler wünscht, intelligent, ein starker Werfer und stets darauf bedacht, sich immer zu verbessern. Wir hatten drei großartige Jahre zusammen und werden ihn definitiv vermissen, wünschen ihm aber natürlich auch alles Gute in seinem neuen Verein. Oli hat uns mit seiner Energie und Professionalität sehr geholfen und seine Rolle immer sehr gut verkörpert. Auch ihm wünschen wir alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg“, äußert sich BG-Chefcoach Emanuel Richter positiv über die beiden Spieler.

Bastian März dankt den Kangaroos wie folgt: „Für mich geht nach drei Jahren in der Kangaroos Family meine Zeit zu Ende. Danke an meine Mitspieler, die Coaches, die Organisation und die Fans, die mir die Chance gegeben haben, viele menschliche und basketballseitige Erfahrungen zu sammeln. Ich wünsche allen alles Gute für die Zukunft und bis bald“, so März. Olivier Borgol äußerte sich sehr emotional: „Als ich nach meiner Verletzung aus den USA hierherkam, halfen mir die Kangaroos und mein Glaube, wieder Fuß zu fassen. Dafür bin ich sehr dankbar. Vermissen werde ich die Fahrten zum Training mit Basti und Noel Duarte. Durch den immer lustigen Umgang mit Noel wurde ich auch auf dem Feld viel lässiger als zuvor. Definitiv aber am stärksten vermissen werde ich die bayrisch-schwäbische Küche“, so Borgol zum Abschied. (asan)