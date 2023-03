Basketball

13.03.2023

Wenn die Kangaroos-Familie feiert

Plus Die BG Leitershofen/Stadtbergen gewinnt gegen Speyer im Schlussspurt das zweite Spiel in Folge. Welcher Spieler am Ende auf ganz besondere Art gefeiert wurde.

Von Oliver Reiser

Immer wieder werden von alten und neuen Spielern der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen der Zusammenhalt im Verein und die Chemie innerhalb der Mannschaft gefeiert. Das ist nicht unbedingt alltäglich für ein Team, das in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B an der Schwelle zum Profisport steht. Am Samstagabend haben es die Kangaroos aber wieder einmal eindeutig demonstriert. Nach der Schlusssirene wurde nämlich Nemanja Tumbasevic gefeiert, als wäre er der Matchwinner gewesen. Dabei hatte der 19-jährige Nachwuchsspieler bei seinem Kurzeinsatz lediglich den Korb zum 98:88-Endstand gegen die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer in der Reuse versenkt. Unmittelbar zuvor war ein weiterer Versuch, dem Reservisten seinen ersten Korberfolg in der 2. Bundesliga zu ermöglichen, noch gescheitert.

