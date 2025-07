Kader der Kangaroos nimmt weiter Formen an

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen nimmt bei der Kaderzusammenstellung für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Tempo auf. Nachdem zuletzt mit Brain Dawson bereits ein Neuzugang bekanntgegeben wurde, vermelden die Kangaroos mit Tristan Göbel nun ein weiteres neues Gesicht. Der 21-jährige, 1,92 Meter große Linkshänder ist variabel auf den Positionen Shooting Guard und Small Forward einsetzbar. In Lich geboren verbrachte er die ersten Schritte seiner Karriere in der Basketballhochburg Gießen und spielte dort unter Anderem sehr erfolgreich in der NBBL. Anschließend wechselte er zur BBG Herford, war ein Jahr in der PRO B-Nord aktiv und nach dem Abstieg der Westfalen zuletzt in der 1. Regionalliga West. Dort erzielte er bei rund 20 Minuten Spielzeit 7,8 Punkte pro Partie bei einer Dreierquote von 32%.

Kangaroos-Coach Richter lobt die Arbeitsmoral des Neuzugangs

Für BG-Cheftrainer Emanuel Richter wird er eine wichtige Rolle in der Rotation einnehmen: „Tristan ist ein Shooter und verfügt über einen hohen Basketball-IQ. Besonders beeindruckt hat uns seine Arbeitsmoral und seine Fähigkeit, Closeouts konsequent anzugreifen. Dazu passt er charakterlich hervorragend in unser Projekt“, so Richter. Göbel äußert sich ebenfalls optimistisch: „Ich bin sehr froh, künftig ein Teil des Leitershofer Teams zu sein. Ich bin ein Gewinnertyp und die Kangaroos teilen diese Mentalität, Ich freue mich auf die neue Herausforderung im Süden, mit den Jungs zu arbeiten und viele Siege einzufahren“, der Spieler.

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman sagt zum nächsten Puzzleteil der nächstjährigen Mannschaft: „Tristan war bei uns in den Tryouts und hat sofort alle restlos überzeugt. Von da an war er ein absoluter Wunschkandidat. Er ist jung und sehr entwicklungsfähig. Unsere Fans werden sicherlich sehr viel Freude mit ihm haben.“ Der Dauerkartenverkauf hat für die bisherigen Dauerkartenbesitzer über den Ticketshop auf der Kangaroos-Webseite bereits begonnen. Diese haben nun bis 25. Juli Zeit, ihre Plätze zu reservieren, ehe einen Tag später dann der allgemeine Dauerkartenverkauf startet. Saisonstart ist am 27. September um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Fraport Skyliners Juniors. (asan)