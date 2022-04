Basketball

29.04.2022

„Wir müssen gewinnen ohne Wenn und Aber!“

Zum Abschluss seiner Basketball-Laufbahn möchte Kangaroos-Urgestein Dominik Veney (links) vor großer Kulisse nochmals einen großen Erfolg bejubeln: Den Aufstieg mit der BG Leitershofen/Stadtbergen in die 2. Bundesliga.

Plus Die BG Leitershofen/Stadtbergen bestreitet das alles entscheidende Play Off-Finale um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für einen Spieler soll es der letzte Karrierehöhepunkt werden.

Besser hätte kein Regisseur das Drehbuch schreiben können: Das letzte Saisonspiel, das letzte Heimspiel und dazu noch das entscheidende Play-Off Spiel, zwei nahezu gleichwertige Mannschaften, die sich bereits im ersten Finalspiel keinen Millimeter Raum geschenkt haben und 1100 Fans in einer ausverkauften Halle, was will das Basketballherz mehr?

