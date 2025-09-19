Dinkelscherben freut sich auf ein Derby

Am Sonntag weht ein Hauch von Derby-Atmosphäre über den Kaiserberg, wenn der TSV Dinkelscherben den VfR Jettingen empfängt. Für Michael Finkel und Stefan Kauer, das Trainerduo der Lila-Weißen, ist der Gegner eine echte Hausnummer: „Jettingen ist für mich einer der heißesten Anwärter auf den Aufstieg“, betont Finkel mit Blick auf die starke Form des Gastes.

Tatsächlich reisen die Jettinger mit großem Selbstvertrauen an: 19 Punkte, Platz drei und zuletzt drei Siege in Serie – allesamt ohne Gegentor. Doch Kauer sieht dennoch Chancen für sein Team: „Wir haben gegen Jettingen immer gut ausgesehen und wollen auch diesmal punkten.“

Dinkelscherben und Meitingen sind Außenseiter

Der TSV Dinkelscherben steht derzeit als Neunter im Tabellenmittelfeld. Zuletzt musste man sich in Donauwörth 0:2 geschlagen geben: In einem „typischen Zu-Null-Spiel“ kassierte die Kaiserberg-Elf zwei späte wie unnötige Gegentore. Am Sonntag dürften daher vor allem Effizienz vor dem Tor und eine konzentrierte Defensivleistung gefragt sein, will man gegen den Favoriten aus Jettingen bestehen. (ilia)

Auch der TSV Meitingen bekommt es mit einem Topteam zu tun und gastiert am Sonntag beim Tabellenzweiten Ecknach. Schon am Samstag ist der TSV Gersthofen gefordert, der in Neuburg antritt. Heimaufgaben haben Aufsteiger Zusmarshausen und der FC Horgau. Zusmarshausen ist gegen den Tabellenvorletzten Wertingen Favorit, Horgau dürfte sich mit Tabellennachbar Nördlingen II ein Duell auf Augenhöhe liefern.

Nächstes Abstiegsduell für Aystetten

In der Landesliga erwartet den SV Cosmos Aystetten das nächste direkte Duell im Abstiegskampf. Nach dem 2:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Kellerkind Ehekirchen kommt mit Memmingen II das nächste Team nach Aystetten, das gegen den Abstieg kämpft. Das Team von Spielertrainer Thomas Hanselka war, anders als schon oft in dieser Saison, zuletzt nicht von Sperrungen oder Verletzungen gebeutelt und möchte gegen Memmingen am Sonntag nachlegen. (AZ)