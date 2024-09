TSV Dinkelscherben bleibt weiter ungeschlagen

Der TSV Dinkelscherben bleibt in der Bezirksliga Nord weiter ungeschlagen. Im intensiv geführten Gipfeltreffen trennte man sich vom ebenfalls noch unbesiegten Tabellenführer TSV Hollenbach mit einem 2:2-Unentschieden. Im Kellerduell setzte sich der FC Horgau beim VfR Neuburg mit 2:0 durch und konnte dadurch die Rote Laterne an den Gegner weiterreichen. Der Einstand von Trainer Andreas Wessig beim TSV Meitingen ist mit einem 4:2-Sieg bei SC Griesbeckerzell gelungen.

TSV Dinkelscherben - TSV Hollenbach 2:2 (2:0). Durch das am Ende gerechte 2:2-Unentschieden in einem Top-Spiel bewahrten beide Mannschaften ihre Serie ohne Niederlage. Die 300 Zuschauer in der GW-Tec Arena sahen ein intensives und bisweilen hochklassiges Spiel, in dem die Gäste vor allem in der ersten Halbzeit drückend überlegen waren, aber ein starker Heimkeeper Lukas Kania, die Latte und auch etwas Glück hielten die Lila-Weißen im Spiel und vorne sorgte Julian Kugelbrey aus 18 Metern nach einem schönen Spielzug sogar für die 1:0-Führung (22.). Als Thomas Kubina nach Vorlage von Felix Klingenstein sogar auf 2:0 erhöhte (39.), war die Überraschung perfekt. Doch kurz vor dem Pausenpfiff erzielte der Tabellenführer noch den 1:2-Anschlusstreffer durch Patrick Högg (45.). Als kurz nach der Pause aus dem Gewühl heraus schnell das 2:2 durch Niclas Mederer fiel (52.), drohte die Partie zu kippen. Doch die Finkel/Kauer-Truppe fing sich und mit dem eingewechselten Daniel Wiener gab es mehr Präsenz in der Offensive. Dinkelscherben war nun am Drücker, aber Kubina mit einem Kopfball an den Pfosten und Wiener frei vor Torwart Hartmann scheiterten knapp. In der hitzigen Schlussphase verlor Schiedsrichter Lukas Schön die Übersicht. Hollenbachs Marcel Schoder hatte Glück, dass eine Tätlichkeit an Maximilian Fürst nach langer Beratung mit beiden Assistenten überhaupt nicht geahndet wurde, während Fürst kurz darauf zehn Minuten zuschauen musste. In Unterzahl wäre für die Heimelf sogar noch mehr möglich gewesen. Aber ein übersehenes Handspiel im Strafraum und ein Kubina-Freistoß in die Mauer besiegelten das für beide Teams verdiente Remis. (maku)

TSV Dinkelscherben: Kania, Holand, Hörtensteiner, Singl (46. A. Bäurle/71. M. Fürst), Mößner, Klingenstein, Seibold (72. B. Fürst), Kugelbrey (57. Wiener), Sirch, Kubina, Avci (86. Brecheisen)

TSV Hollenbach: Hartmann, Leser, Kaltenstadler, Higl, Ruisinger E., Sabalj (64. Schoder), Schäfer (32. Meyer), Mederer (59. Ruisinger J.), Burkhard, Högg, Cosar

Tore: 1:0 Kugelbrey (22.), 2:0 Kubina (39.), 2:1 Högg (45.), 2:2 Mederer (52.). - Zeitstrafe: Fürst M. (84., Dinkelscherben). - Schiedsrichter: Lukas Schön. - Zuschauer: 300

VfR Neuburg - FC Horgau 0:2 (0:1). Im Kellerduell reichten die Kleeblätter die Rote Laterne an den Gegner weiter, bleiben allerdings auf einem Abstiegsplatz. Bereits in der dritten Minute gingen die Gäste in Führung. Nach einem Abwehrfehler der Neuburger Hintermannschaft kam Kevin Nagler an den Ball und bediente Fabian Tögel, der ins kurze Eck einschob. Bereits im direkten Gegenzug hatten die Einheimischen die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Nikolai Krzyzanowski brachte das Spielgerät aus kurzer Distanz nicht im gegnerischen Kasten unter (4.). In der 21. Minute hätte Horgau dann beinahe auf 0:2 erhöht. Nach einem Konter konnte Tögel VfR-Schlussmann Dominik Jozinovic jedoch nicht überwinden. Wenig später hatte dann Sebastian Habermeyer die Chance auf den Ausgleich. Doch auch er drosch den Ball über die Querlatte (23.). Nachdem auch Mamadou Diallo (27.) und Philippe Bauer alleine vor FCH-Keeper Felix Häberl (32.) Nerven zeigten, ging es mit einer knappen Gäste-Führung in die Pause. Nach dem Wiederbeginn verflachte das Geschehen zunächst etwas. Erst in der 65. Minute bot sich den Neuburgern die nächste Großchance. Diallo lief alleine auf Häberl zu, scheiterte aber kläglich. Ebenfalls nicht besser machte es Efekan Eroglu zehn Zeigerumdrehungen später. In der 81. Minute dezimierte sich der VfR dann selbst, als Maximilian Christl eine Zeitstrafe aufgebrummt bekam. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzten dann wieder die Gäste. In der Nachspielzeit köpfte Valentin Blochum einen Konter über Danijel Malinic zum 0:2-Endstand in der VfR-Kasten. (AZ)

VfR Neuburg: Jozinovic, Mehl, Christl, Melchior, Omanovic, Habermeyer, Mamo, Bauer, Morina (46. Kifmann), Krzyzanowski (46. Eroglu), Diallo

FC Horgau: Häberl, Kirschner, Schmid (36. Severin Blochum), Tögel, Mayer, Simon Blochum, Valentin Blochum, Reitmeier (62. Malinic), Nagler, Beckert (46. Rößle), Hagner (74. Samouwel)

Tore: 0:1 Tögel (4.), 0:2 V. Blochum (90.+5). - Schiedsrichterin: Antonia Hönl (Langweid) - Zuschauer: 85.

SC Griesbeckerzell - TSV Meitingen 2:4 (2:2). Neue Besen kehren gut... So könnte die Überschrift beim TSV Meitingen nach dem Auswärtssieg lauten. Nach drei Trainingseinheiten in dieser Woche gab Andreas Wessig sein abermaliges Trainerdebüt. Nach anfänglichem Abtasten nahmen die Lechtaler das Heft in die Hand und gingen durch Mathias Heckel in der 25. Minute mit 1:0 verdient in Führung. Die Vorlage lieferte Lukas Erhard. Tobias Wiesmüller glich sechs Minuten später durch Elfmeter aus (31.). Keine drei Minuten später verwandelte Michael Meir einen Freistoß aus 20 Meter direkt - 1:2 (34). Nun drückte der SC Griesbeckerzell mit aller Macht und glich noch vor der Halbzeit durch Justin Tanguc (42.) zum 2:2 abermals aus. Mit Wut im Bauch kamen die Schwarz-Weißen aus der Pause zurück und der TSV präsentierte sich, im Vergleich zu den bisherigen Spielen, wo man gleich in Rückstand geriet, völlig umgekrempelt. Zwar hatten die „Zeller“ die erste Chance, den Schuss von Florian Kreutmayr parierte Niklas Schmitt bravourös (49.). Dann war Schluss. Drei Minuten später brachte Michael Meir die Meitinger wieder in Führung - 2:3 (51.). Griesbeckerzell war geschockt und erholte sich von diesem abermaligen Rückstand nicht mehr. Mateo Duvnjaks Schuss wurde zwar vom Heimtorhüter noch gehalten (56.), doch Lukas „Lucky Luke“ Erhard köpfte einen Freistoß von Duvnjak aus kurzer Distanz zum 2:4 in die Zeller Maschen (69.). Nun waren die Aichacher Vorstädter endgültig geschlagen. Mit diesem wichtigen Sieg verlassen die Schwarzweißen nun die Abstiegsplätze (Azw.)

SC Griesbeckerzell: Uder, Reiner, Huber (72. Markaj), Ünal (64. Koch), Wiesmüller, Szilagyi, Kreutmayr (72. Tal), Tanguc (64. Riedle), Ertl (64. Ülger), Wohlrab, Koz

TSV Meitingen: Schmitt, Zach, Mahler, Fritsch, Deppner (83. Hummel), Duvnjak, Erhard, Kewitz (46. Fichtner), Winkler (59. Peuser), Heckel (81. Falch), Meir (90.+1 Eisenkolb)

Tore: 0:1 Heckel (24.), 1:1 Wiesmüller (31. Foulelfmeter), 1:2 Meir (35.), 2:2 Tanguc (41.), 2:3 Meir (51.), 2:4 Erhard (69.). - Schiedsrichter: Trs (Biberbach) - Zuschauer: 186