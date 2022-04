Horgau liefert ein Spektakel wie im Hinspiel

Plus Erneut acht Treffer fallen im Duell mit Günzburg und führen exakt gleichen Ergebnis 5:3

Nach einer vor allem sehr ereignisreichen zweiten Halbzeit mit sechs Toren konnte der FC Horgau alle drei Punkte vom FC Günzburg entführen. Mit diesem 5:3-Sieg – dem gleichen Resultat wie in der Hinrunde – bleibt das Kleeblatt auf Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen, wohingegen die Günzburger endgültig im Niemandsland der Tabelle der Bezirksliga Nord stecken.