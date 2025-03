Gersthofens Kantersieg und Horgaus Achtungserfolg

Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage lautet die Bilanz der Landkreis-Teams am ersten Bezirksliga-Spieltag nach der Winterpause. Gersthofen siegt angemessen hoch und Horgau überrascht.

Gersthofen überzeugt mit Ecken und Freistößen

FC Günzburg - TSV Gersthofen 0:6 Einen Jahresauftakt nach Maß hat der TSV Gersthofen beim Tabellenschlusslicht VfL Günzburg hingelegt. Mit 6:0 gewann das Team von Spielertrainer Michael Panknin auch in der Höhe verdient mit 6:0. „Sind mit einer guten Einstellung ins Spiel gegangen und haben es auf unsere Seite gezogen, insgesamt können wir zufrieden sein“, bilanzierte Panknin nach der Partie. Der Start gelang seinem Team, das früh mit 2:0 in Führung ging. Bereits nach zwei Minuten traf Aivin Emini für den TSV, nur drei Minuten später beförderte Günzburgs Stefan Bandlow den Ball nach einer Gersthofer Ecke ins eigene Tor. Der TSV war die spielbestimmende Mannschaft und obwohl Günzburg gut dagegenhielt, setzte Gersthofen noch vor der Pause nach. Wieder war man nach einem Eckball erfolgreich, diesmal traf Adnan Muminovic.

Im zweiten Durchgang schaltete Gersthofen einen Gang runter, behielt aber die Spielkontrolle. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff traf Fabian Bühler zum 4:0 und markierte schon seinen 25. Treffer in dieser Spielzeit. In der 77. Spielminute war es wieder eine Standardsituation, die die Gäste verwerten konnten. Jermaine Meilinger war nach einer Freistoßflanke zur Stelle. In der 86. Minute netzte Adnan Muminovic zum 6:0-Endstand ein. Vorausgegangen war wieder ein Eckball. „Die Frühe Führung hat uns in die Karten gespielt und das Ergebnis spricht für sich, auch wenn Günzburg ein Tor verdient gehabt hätte, sagte Panknin. (pibo)

FC Günzburg: Möhnle, Chessa (68. Fuchs), Bandlow, Wahl, Hoffmann (63. Al Kheder), Kuster, Götz (84. Erol), Veselaj (84. Celiktas), Goll (68. Augustin), Lamatsch, Dorner

TSV Gersthofen: Bojic, Pasli (78. Abduganiyev), Vogel (66. Khongdy), Muminovic, Lippe (36. Sukalic), Meilinger, Omerbegovic (62. Bakar), Ruppenstein, Panknin, Bühler (73. Widmann), Emini - Tore: 0:1 Emini (2.), 0:2 Meilinger (5.), 0:3 Muminovic (45.), 0:4 Bühler (55.), 0:5 Meilinger (77.), 0:6 Muminovic (86.) - Schiedsrichter: Walcher (Königsbrunn) - Zuschauende: 80.

Ein Handelfmeter läutet Dinkelscherbens Niederlage ein

BC Rinnenthal - TSV Dinkelscherben 2:0 Das Auftaktspiel aus der Winterpause ist den Lila-Weißen missglückt. Im Nachholspiel beim BC Rinnenthal waren die Finkel/Kauer-Schützlinge zwar keinesfalls schlechter als der punktgleiche Tabellennachbarn, aber im Torabschluss definitiv ineffizienter. Die Gäste kamen eigentlich gut ins Spiel und bestimmten 25 Minuten lang das Spielgeschehen, ehe die Hausherren durch einen diskussionswürdigen Handelfmeter durch Tobias Friedl zum überraschenden 1:0 trafen (26.). Simon Motzet wurde im Strafraum aus kurzer Distanz der Ball an den Ellenbogen geschossen. In der Bundesliga wäre sicherlich der VAR zum Einsatz gekommen. Es war ein Strafstoß der Kategorie „kann man geben, muss man aber nicht“. Da kurz vor der Pause Jakob Seidl noch eine Großchance für den BCR liegen ließ (42.) und die Lila-Weißen eigentlich überhaupt keine Torchance zu verzeichnen hatten, ging die 1:0-Führung aber auch irgendwie in Ordnung.

Nach Wiederanpfiff drängte der TSV dann aber auf den Ausgleich und Samuel Seibold tauchte nach schöner Vorarbeit von Thomas Kubina völlig allein vor Heimkeeper Hannes Treffler auf. Normalerweise lässt sich der Youngster solch eine Möglichkeit nicht entgehen aber sein Versuch einer Direktabnahme scheiterte und der Ball ging ungefährlich am Tor vorbei (49.). Nur eine Minute später drosch der eingewechselte Hakan Avci den Ball in aussichtsreicher Position über den Kasten des BCR (50.). Die Sturm-und-Drang-Phase des TSV wurde aber jäh beendet. Benedikt Engl köpfte eine Flanke von Jakob Seidl mustergültig zum 2:0 in die Maschen (67.). Als fünf Minuten später dann auch noch TSV-Kapitän Simon Motzet mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, war klar, dass eine Aufholjagd sehr schwer werden würde. Hätte Hakan Avci in der 76. Minute seine zweite Riesenmöglichkeit genutzt, wäre es vielleicht noch mal spannend geworden. Aber BCR-Keeper Treffler vereitelte die Chance und sicherte den 2:0-Sieg für die Seinen. Die Lila-Weißen können sich aber bereits in vier Wochen beim Rückspiel auf dem Kaiserberg für die Niederlage revanchieren. (mahr)

BC Rinnenthal: Treffler, Lindermayr, Juppe, Eckert (64. Näßl), Fesenmayr, Friedl (72. Reggel), Seidl, Büchler, Engl (84.Merwald), Klotz, Koller (33. Bradl/77. Graf)) - TSV Dinkelscherben: Kania, Holand (86. Klingenstein), Hörtensteiner (46. Avci), Singl (56. M.Fürst), Mößner, Geißler, Seibold, Kugelbrey (70. Sirch), Brecheisen (56. Martire), Kubina, Motzet. - Tore: 1:0 Friedl (FE/26.), 2:0 Engl (67.) - Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Simon Motzet (73./TSV Dinkelscherben) - Schiedsrichter: Leonhard Schramm (Augsburg) - Zuschauende: 180.

Horgaus Defensive überzeugt erneut

FC Horgau - TSV Nördlingen II 0:0 Der aus dem Trainingslager in Antalya (Türkei) zurückkehrende FC Horgau überzeugte mit viel Kampfgeist und einer geschlossenen Mannschaftsleistung gegen eine gut ausgebildete Nördlinger Reserve und behielt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf im Rothtal. Bereits in den Testspielen vor dem Trainingslager blieb das Team ohne Gegentreffer.

Die Partei startete mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Beide Mannschaften hielten sich erstmals im Angriffspressing zurück und warteten mit Respekt an der Mittellinie ab. Die erste aufregende Szene gehörte dem FC Horgau, als Hagner gefährlich in den Strafraum eindrang, ungestüm von einem Nördlinger Verteidiger gefoult wurde und zu Boden ging. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch aus. Beide Mannschaften standen hinten sicher und ließen nichts anbrennen. In der zweiten Halbzeit schlichen sich dann jedoch beim FC Horgau ein paar Fehler ein, die Nördlingen zu Kontern nutzen konnte. Diese ließen sie aber fahrlässig liegen. Die größte Chance im Spiel war die Direktabnahme eines Nördlinger Stürmers, der dann Ball durch die Menge per Volley Abnahme an den Pfosten setzte. Die letzte Chance gehörte nochmals Horgau. Philip Meitinger der nach seiner neunmonatigen Kreuzbandriss-Verletzung zurückkehrte, bekam den Ball und schloss mit dem Spitz ab, jedoch wurde dieser in letzter Sekunde geblockt. So blieb es beim 0:0. (pm)

FC Horgau: Häberl, Hefele, Kirschner, Blochum, Rößle (46. Herr), Wurm (95. Nagler), Tögel, Samouwel, Reitmeier (82. Meitinger), Hagner (73. Vogele), Eberle (87. Mayer) - TSV Nördlingen II: Oettle, Schüler, Trautwein, Hertlein, Schlicker, Schmid, Pesut, Hopfauf, Reichert, Siebachmeyer, Göttler (66. Eireiner) - Schiedsrichter: Meixner (Augsburg) - Zuschauende: 70.