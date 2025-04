Bezirksliga: Schweres Heimspiel für Meitingen, Horgau und Dinkelscherben mit Rückenwind

Knapp einen Monat nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel hat der TSV Dinkelscherben die Chance, im Heimspiel gegen den BC Rinnenthal Revanche zu nehmen. „Wir wollen etwas gutmachen“, betont Trainer Michael Finkel, der sein Team seitdem auf einem sehr positiven Kurs sieht. Die Lila-Weißen konnten in den letzten drei Spielen zwei Siege und ein Unentschieden eingefahren, während Rinnenthal dreimal in Folge verlor. In der Tabelle hat der TSV nun fünf Punkte Vorsprung auf den Aufsteiger und steht auf dem siebten Platz. „Ganz klar: Wir wollen unseren Lauf fortsetzen“, sagt Finkel.

