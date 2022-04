Bezirksliga Nord

16.04.2022

Alles eine Frage der Motivation

Plus Bleibt der SC Altenmünster beim Oster-Doppelpack noch gierig?

Da hat die Mannschaft von Trainer Peter Ferme zuletzt viermal in Serie gewonnen, und dennoch macht sich der Coach des SC Altenmünster vor dem Oster-Doppelpack mit den Spielen am heutigen Samstag beim FC Günzburg (15.30 Uhr) und am Montag zu Hause gegen den TSV Nördlingen II (15 Uhr) so seine Gedanken: „Für mich als Trainer ist es jetzt eine schwierige Aufgabe, die Spieler weiter zu motivieren.“ Wenn es schlecht läuft, so Ferme, sei es einfacher, die Burschen anzustacheln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

