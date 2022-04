Altenmünster verlässt die Abstiegszone

Plus Gegen den FC Affing gelingt dem Ex-Schlusslicht der dritte Sieg in Folge.

Es ist schon erstaunlich, wie sich in diesen Wochen das einstige Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga Nord, der SC Altenmünster, derzeit präsentiert. Auch beim gestrigen 2:0-Heimsieg gegen den FC Affing ließen die Zusamtaler wenig anbrennen und konnten nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Sebastian Deak den dritten Dreier in Folge bejubeln und die Abstiegsränge verlassen.