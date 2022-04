Altenmünster will seinen Lauf fortsetzen

Plus Gelingt dem einstigen Schlusslicht gegen Pöttmes der vierte Sieg in Folge?

Er holte beim Heimsieg im Nachholspiel gegen den FC Affing elf Minuten vor Schluss den entscheidenden Elfmeter heraus, der schließlich zum verdienten 2:0-Endstand für den SC Altenmünster führte. Entsprechend groß war nach dem Schlusspfiff die Freude bei Ivan Brekalo. Gleichzeitig vergaß der 27-Jährige aber nicht, die Blicke bereits wieder nach vorne zu richten: „Am Sonntag sollten wir auch gegen den TSV Pöttmes unseren positiven Lauf fortsetzen“, weiß der künftige SCA-Cotrainer (ab der neuen Saison) um die Wichtigkeit der morgigen Partie gegen den Tabellenvorletzten (Anpfiff 15 Uhr).