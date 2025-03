Zweiter gegen Erster: TSV Gersthofen lädt zum Gipfeltreffen

Wenn am Freitagabend um 19.30 Uhr die Begegnung zwischen dem TSV Gersthofen und dem TSV Hollenbach beginnt, erleben Zuschauer und Spieler ein Highlight. Erster gegen Zweiter, Flutlicht und sicherlich eine stattliche Zuschauerkulisse werden einen angemessenen Rahmen für das Spitzenspiel der Bezirksliga Nord bilden.

Gersthofens Spielertrainer Michael Panknin freut sich auf die Partie: „Erster gegen Zweiter ist ein cooles Spiel.“ Der Gegner, sagt Panknin, stehe zurecht an der Tabellenspitze. „Sie haben eine gute Defensive und sind auch offensiv sehr stark.“ Sein Team müsse die Balance finden, sich gut durchkombinieren und nicht die Geduld verlieren. „Ganz wichtig wird, dass wir eine gute Absicherung haben und nicht zu offensiv agieren.“ Er erwartet wie im Hinspiel eine enge Partie. Nicht dabei sein wird Kapitän Manuel Lippe. Er ist der einzige Akteur, der definitiv ausfallen wird.

Gersthofen will den Kampf um Platz eins noch spannend machen

„Wenn wir wieder Spannung in die Liga bringen wollen, wären drei Punkte wichtig“, gibt Panknin die Richtung für das Gipfeltreffen vor. Sein Team ist mit zwei Siegen aus der Winterpause gekommen und will den Schwung mitnehmen. Das Hinspiel gewann Hollenbach und eroberte die Tabellenspitze vom TSV Gersthofen.

Beide Teams haben am vergangenen Wochenende gewonnen (Gersthofen 2:0 in Rinnenthal, Hollenbach 2:1 gegen Neuburg) und so trennen sie aktuell fünf Punkte, während Gersthofen bisher eine Partie mehr gespielt hat. Diese Zahlen sprechen für die Rinenthaler, trotzdem schiebt dessen Spielertrainer den Gersthofern die Favoritenrolle zu: „Gersthofen hat eine starke Vorbereitung hinter sich und inzwischen auch zwei Punktspiele. Dabei konnten sie zwei Siege bei einem Torverhältnis von 8:0 verbuchen. Sie spielen auf eigenem Platz und wir haben uns vergangene Woche gegen Neuburg äußerst schwergetan. Das Momentum liegt sicherlich bei Gersthofen.“ (AZ)