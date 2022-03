Bezirksliga Nord

31.03.2022

Horgau findet spät den Rhythmus

Als Stephan Donderer und Valentin Blochum zur Pause vor Trainer Franz Stroh in die Kabine marschierten, sah es noch nicht nach einem Sieg des FC Horgau aus.

Plus Mit taktischen Umstellungen und Einwechslungen wurde das erste Nachholspiel gegen den FC Affing noch gedreht. Warum am Sonntag nicht gespielt wird.

Nach der überaus unglücklichen Derbyniederlage am vergangenen Sonntag in Altenmünster war dem FC Horgau gleich anzumerken, dass man dieses verlorene Spiel gleich wieder wettmachen wollte. Dennoch dauerte trotz spielerischer Überlegenheit bis zur Mitte der zweiten Hälfte, ehe die Rothtaler Zählbares erzwingen und dadurch ihr erstes Heimspiel 2022 in der Bezirksliga Nord gegen den FC Affing mit 2:1 für sich entscheiden konnten.

