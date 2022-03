Bezirksliga Nord

28.03.2022

In letzter Sekunde freigetestet

Plus Nach überstandenen Corona-Fällen bot der TSV Meitingen dem Aufstiegskandidaten TSV Aindling Paroli. Trotz sechs Toren gibt es keinen Sieger.

Von Nicolai Vrazic

Rückrundenstart verpatzt, ein Dutzend Corona-Fälle und die Abstiegsränge im Nacken: Den TSV Meitingen erwischte es zuletzt knüppeldick. Dass nun auch noch zum ersten Heimspiel im neuen Jahr Aufstiegsaspirant TSV Aindling zu Gast in der Rathaus-Apotheken-Arena war, ließ selbst die größten Fans pessimistisch klingen. Doch dank Freitestungen in allerletzter Minute waren die Lechtaler beinahe vollzählig im Stadion erschienen, sorgten für einen Schlagabtausch auf Augenhöhe und behielten nach einem 3:3 (2:2)-Remis letztlich verdient einen Punkt in den Lechauen.

