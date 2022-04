Meitinger Negativserie soll endlich enden

Plus Das Bezirksliga-Derby gegen den alten Rivalen TSV Wertingen ist für beide ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt

Das jüngste Ergebnis, ein 3:3 gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Aindling, war positiv. Die Stimmung beim TSV Meitingen vor dem Abstiegskracher gegen den TSV Wertingen ist positiv – nur die Corona-Tests sollen möglichst negativ bleiben. „Die letzten Wochen waren der Wahnsinn. Pausenlos hat das Telefon geklingelt und sich wieder jemand abgemeldet“, stöhnt Spielertrainer Denis Buja, der sich im Traditionsderby der Bezirksliga Nord (Sonntag, 15 Uhr) nichts sehnlicher wünscht als endlich ein Ende der Negativserie.