Bezirksliga Nord

23.04.2022

SC Altenmünster läuft hinterher

Plus Beim FC Stätzling gibt es für die Zusamtaler nichts zu erben. Mit 0:4 ist man beim Meisterschaftsanwärter noch gut bedient

Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen war der SC Altenmünster als Mannschaft der Stunde zum FC Stätzling gefahren. Doch am gestrigen Freitagabend gab es für die Zusamtaler nichts zu erben. Der Favorit setzte sich deutlich mit 4:0 (2:0) durch und meldete nach dem zehnten Spiel ohne Niederlage wieder ernsthafte Ansprüche auf den Titel in der Fußball-Bezirksliga Nord an.

