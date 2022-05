Siegtreffer als Geburtstagsgeschenk

Plus Mit dem Glück der Tüchtigen siegt FC Horgau gegen den TSV Nördlingen II. Torschütze Fabian Tögel überreicht seiner Mutter sportlich ein Präsent.

Beim FC Horgau ist man eine große Familie. Da halten alle zusammen, da haben fast alle gleichzeitig Corona und es gibt kaum bezahlte Spieler, die nicht aus der nächsten Umgebung kommen. Beim 1:0-Sieg gegen den TSV Nördlingen gab es wieder in Novum: Das Tor des Tages schoss Fabian Tögel – und konnte somit seiner Mutter Uta, die auch meist für die Pausenverpflegung der Kleeblatt-Kicker zuständig ist, ein schönes Geburtstagsgeschenk machen.