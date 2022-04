Starke Nerven bis zum Schlusspfiff

Plus TSV Meitingen holt im ursprünglich als Spitzenspiel eingestuften Match gegen den SC Bubesheim drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Entgegen aller Einschätzung vieler Experten zu Saison-Beginn war das Spiel zwischen dem TSV Meitingen und dem SC Bubesheim am 26. Spieltag der diesjährigen Bezirksliga-Nord-Saison ein Spiel um den Klassenerhalt. Zwar mit etwas Glück in der Schlussphase, letztlich aber doch verdient, sicherten sich die Lechtaler beim 3:2 (2:1) wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Es war der dritte Sieg im vierten Spiel.