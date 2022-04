TSV Meitingen als launische Diva

Plus Nach einer 0:2-Niederlage gegen Schlusslicht FC Mertingen gelingt beim Spitzenreiter TSV Hollenbach ein Sieg.

Der TSV Meitingen zeigte sich in der Bezirksliga Nord über Ostern einmal mehr als launische Diva. Einer 0:2-Heimniederlage gegen Schlusslicht FC Mertingen ließ man einen 3:2-Sieg beim Spitzenreiter TSV Hollenbach folgen.