Meitingen

09.05.2022

TSV Meitingen triumphiert im Derby gegen SC Altenmünster

Glückliche Gewinner am Ende einer Achterbahnfahrt: Mateo Duvnjak und Michael Meir bejubeln den 5:0-Sieg im Derby gegen Altenmünster, der das Abstiegsgespenst endgültig verscheucht.

Plus Mit einem glasklaren 5:0 entledigen sich die Meitinger aller Abstiegssorgen. Altenmünsters Ängste dagegen wachsen und Peter Ferme kündigt den Rücktritt an.

Von Nicolai Vrazic

Die Ausgangslage: Zwei Teams, die noch um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord kämpften. Dass es zwischen dem TSV Meitingen und dem SC Altenmünster am Ende mit 5:0 (3:0) so deutlich wird, hat keiner geahnt - insbesondere nach dem Hinspiel auf Augenhöhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen