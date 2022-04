Bezirksliga Nord

16.04.2022

Volles Kontrastprogramm für TSV Meitingen

Meitingens Michael Meir konnte sich zuletzt beim 3:0-Sieg in Ecknach als zweifacher Torschütze auszeichnen.

Plus Der TSV Meitingen trifft auf das Schlusslicht und den Spitzenreiter.

Die Steine, die Denis Buja und Christoph Brückner, dem Trainer–Duo des TSV Meitingen, nach dem 3:0-Sieg beim VfL Ecknach vom Herzen fielen, waren zentnerschwer. „Das war Freude mit ganz viel Erleichterung. Die Schritte, die wir seit Wochen im Training nach vorne machen, sind endlich mit einem Erfolgserlebnis belohnt worden“, schnaufte Buja kräftig durch und verteilte ein Kompliment an das ganze Team, das die Vorgaben zu 95 Prozent erfüllt hat. „Wir haben nicht viel zugelassen. Jetzt müssen wir zeigen, dass dies keine Eintagsfliege war“, sagt er vor dem Oster-Doppelspieltag, der das volle Kontrastprogramm bietet. Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet man Schlusslicht FC Mertingen, am Montag (17 Uhr) ist man beim Spitzenreiter TSV Hollenbach zu Gast.

