Bezirksliga Nord

02.04.2022

Wichtig für die Köpfe

Plus Für den SC Altenmünster steht in Ziemetshausen jetzt ein Kellerduell der Bezirksliga Nord an.

Zweimal in Folge konnte zuletzt der SC Altenmünster in der Fußball-Bezirksliga Nord gewinnen. „Es waren enorm wichtige Siege für uns“, blickt Spielertrainer Peter Ferme auf das 2:1 in Wörnitzstein und auf das jüngste 3:2 gegen den FC Horgau zurück. Mit dem Gastspiel am morgigen Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beim punktgleichen TSV Ziemetshausen steht das bisher wichtigste Spiel für den Drittletzten der Tabelle in diesem Jahr auf dem Programm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen