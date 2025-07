Bezirksligisten starten in die neue Spielzeit

Nach einer kurzen Sommerpause, die durch Relegation und Pokal für einige Clubs noch kürzer war, startet die Bezirksliga Süd am Freitag in die neue Spielzeit.

Wieder sind es vier Vereine aus dem südlichen Landkreis Augsburg, die in der Bezirksliga Süd auf Punktejagd gehen. Zwar musste Türkgücü Königsbrunn den Gang in die Kreisliga antreten, dafür konnte die SpVgg Langerringen den frei gewordenen Platz erobern. So wird es auch in dieser Saison wieder spannende Landkreisderbys geben.

„Lieblingsgegner“ zum Auftakt für den FC Königsbrunn

Nachdem der TSV Bobingen bereits am Donnerstag zum Saisonauftakt auf den Landesliga-Absteiger aus Kaufering trifft , empfängt der FC Königsbrunn am Samstag den FC Wiggensbach. Der hat sich, genauso wie der FCK, nach dem Aufstieg in der Liga behaupten können. Trotzdem war es für das Team von David Bulik ein dankbarer Gegner. Beide Duelle der Vorsaison konnte Königsbrunn für sich entscheiden. Das wird übrigens für längere Zeit die letzte Gelegenheit sein, den FC Königsbrunn zu Hause spielen zu sehen. Denn aufgrund des Königsbrunner Kinosommers sind im Stadion erst einmal keine Fußballspiele möglich. Das nächste Mal zu Hause spielen wird der FCK daher erst am achten Spieltag. Bis dahin wird es nur Auswärtsspiele geben. Nach dem 8:1-Erfolg im Pokalderby gegen Stadtrivale TSV Königsbrunn sollte der FCK mit breiter Brust in die Saison starten. Kurz vor dem Start präsentieren die Brunnenstädter noch einen Neuzugang. Julian Ademi kommt vom Landesligist SC Garmisch-Partenkirchen. Der Abwehrspieler soll die Defensive stabilisieren. In der vergangenen Saison kam er allerdings nur auf zwei Einsätze.

Harte Brocken für Lagerlechfeld und Langerringen

Für die SpVgg Lagerlechfeld beginnt die Saison im Allgäu. Gegen die SpVgg Kaufbeuren steht den Lechfeldkickern gleich eine schwere Partie ins Haus. Kaufbeuren hatte in der vergangenen Saison zwar Mühe, die Klasse zu halten, konnte aber mit einem guten Endspurt alles klarmachen. Wie schwer es werden kann, zeigen auch die Ergebnisse der beiden Aufeinandertreffen in der abgelaufenen Saison. Zweimal trennten sich die beiden Teams unentschieden. Daher stellt sich die Frage, ob es im dritten Duell der beiden Spielvereinigungen zum ersten Mal einen Sieger geben wird.

Ein Sprung ins kalte Wasser wird es für die SpVgg Langerringen. Mit dem SV Mering hat der Aufsteiger gleich einen harten Brocken zu verdauen. Der SV Mering war in der abgelaufenen Saison zwar nur auf Tabellenplatz acht zu finden. Jedoch ist das Potenzial, das im Team steckt höher zu bewerten. Aus der Vorbereitung der Meringer ist allerdings kaum etwas abzuleiten. Und im Pokalspiel gegen den TSV Merching konnte sich Mering erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Für den Aufsteiger aus Langerringen sollte jenseits des Lechs also durchaus etwas zu holen sein.