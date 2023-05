Biberbach

17:05 Uhr

Biberbacherinnen stürmen mit Torfestival in die Landesliga

Mit einem 5:4-Sieg gegen den FC Loppenhausen steigt der SC Biberbach in die Landesliga auf. Die Mannschaft lag in einem torreichen Spiel zwischenzeitlich 0:2 hinten, bewies aber große Moral - und durfte nach dem Spiel ausgiebig feiern.

Plus Neun Tore und ein grandioses Comeback nach einem 0:2-Rückstand gegen den FC Loppenhausen sichern den Frauen des SC Biberbach den Aufstieg.

Und dabei sah es nach einer halben Stunde überhaupt nicht danach aus. Schon nach fünf Minuten lagen die Damen des SC Biberbach mit 0:1 zurück, nachdem Nina Haupt im SC-Gehäuse einen Freistoß gerade noch an die Latte lenken konnte, gegen den Nachschuss von Miriam Büchele allerdings machtlos war. Und der FC Loppenhausen setzte nach und war immer wieder mit schnellen Kontern gefährlich. Einen davon nutze Torjägerin Sarah Höbel in der 26. Minute zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 0:2.

Doch die Biberbacherinnen erholten sich schnell von dem Schock und setzten vor allem auf ihre stets gefährlichen Standards. Nach einem Eckball gelang Alicia Hanke in der 31. Minute der Anschlusstreffer und nur sechs Minuten später veredelte Vanessa Straub einen Freistoß per Kopf zum Ausgleich noch vor der Pause. Nina Altmann hatte mit dem Pausenpfiff sogar noch die Möglichkeit, den SCB per Kopf in Führung zu bringen, sie verfehlte den Kasten aber knapp.

