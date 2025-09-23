Biberbach feiert den ersten Saisonsieg

Hochmotiviert den ersten Saisonsieg einzufahren starteten die Biberbacherinnen druckvoll ins Spiel. Bereits in der vierten Spielminute wurden die SCB Damen belohnt. Julia Rauchmann erzielte das 1:0 per Kopf, nach einem Freistoß. Vier Minuten später war es wiederum Rauchmann, die nach einer tollen Kombination zum 2:0 einschob. Die Gäste aus Wilting kamen im gesamten Spiel nicht mit dem hohen Pressing der Heimmannschaft zurecht. In der ersten Halbzeit erspielten sich die Biberbacherinnen mehrere Chancen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Diese blieben jedoch ungenutzt.

Auch nach dem Pausenpfiff änderte sich das Spielgeschehen in der zweiten Halbzeit nicht. Die Damen des SCB kontrollierten das Spiel und erhöhten durch Sarah Kämpfe in der 83. Minute mit einem Weitschuss auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Sarah Kämpfe mit ihrem zweiten Tor zum 4:0 Endstand. Nächsten Samstag treffen die Damen des SC Biberbach auswärts auf die zweite Mannschaft des FC Ruderting. (scb)