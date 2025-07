Biberbacher Trio bei der Fußball-Frauen-EM

„Hopp Schwyz!“ Mit diesem markanten Schlachtruf feuern die Schweizer seit Jahrzehnten ihre Sportler, ob Fußballerinnen oder Eishockeyspieler, an. „Hopp Schwyz“ wurde auch bei der Fußballlfrauen-Europameisterschaft in den vergangenen Wochen zum Markenzeichen für die Eidgenossen. Zehntausende Fußballfans reisten in den vergangenen Wochen zum größten Turnier des Kontinents in die Alpenrepublik. Unter ihnen war auch ein Trio aus der Marktgemeinde Biberbach.

Nationalmannschaft begeistert die Biberbacher

Auch aus Biberbach waren am vergangenen Samstag beim EM-Viertelfinal-Kracher zwischen Frankreich und dem deutschen Team in Basel Fußballanhänger dabei. "Für uns war es ein echtes Erlebnis", schwärmte Wolfgang Jarasch, Bürgermeister der Marktgemeinde und Vorsitzender des örtlichen Sportclubs noch Tage nach dem Spiel im St.-Jakob-Park. Zusammen mit seiner Tochter Larissa und Fabian Wolf, dem Trainer der erfolgreichen Biberbacher Landesliga-Fußballerinnen verfolgte er die Partie live aus dem Stadion.

"Der Wahnsinn", titelte das Fachmagazin Kicker am Tag nach dem Match und schrieb von einem unglaublichen Spiel. Die deutschen Fußballfrauen hatten nicht nur im Basler-Stadion sondern auch zu Hause in Deutschland die Anhängerinnen und Anhänger der deutschen Mannschaft in ihren Bann gezogen und begeistert. Mehr als zehn Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel an den Bildschirmen. Skeptisch wurde die junge Elf von Trainer Christian Wück in die Schweiz verabschiedet, spätesten nach dem grandiosen 6:5-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Französsinen hatten sich die Spielerinnen in die Herzen der Anhänger gespielt.

Die Schweiz bietet Frauenfußball die Bühne, die er verdient

"Sagenhaft wie die Mädchen alles gegeben und gekämpft haben", erklärte Jarasch, der es selbst als aktiver Kicker beim SC Biberbach zum einen oder anderen Bezirksligaspiel gebracht hat. "Alle Spielerinnen haben uns voll überzeugt, vor allen Dingen Torfrau Ann-Katrin Berger, aber auch die jungen Mädels wie Giovanna Hoffmann oder die neue Bayern-Hoffnung Franziska Kett." Apropos Hoffmann: "Wir hatten uns vor der Partie gewundert, dass Hoffmann in der Anfangsformation stand, doch im Nachhinein müssen wir Trainer Wück Abbitte leisten. Er lag mit seiner Aufstellung genau richtig", stellten die drei Biberbacher Fußballfans fest.

Überhaupt, der Trip an den Rhein und der Besuch in der modernen Arena, im Volksmund Joggeli genannt, habe sich für das Biberbacher Trio gelohnt. „Wir hatten nicht nur gute Plätze, sondern haben auch ein sensationelles Spiel gesehen, die Atmosphäre im Stadion war einfach toll", lautete das Fazit der drei Schwaben, die noch anfügten: "Der Frauenfußball hat in der Schweiz eine Bühne bekommen, die er auch verdient".