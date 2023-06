SSV Anhausen sichert sich mit viel Feingefühl den Meistertitel

Plus Mit einer Mischung aus Urgesteinen und Newcomern holt der SSV Anhausen die deutsche Meisterschaft und qualifiziert sich für die Champions League.

Beim Boccia-Turnier um die Deutsche Meisterschaft trafen sich die drei Teams aus Gersthofen, Stuttgart und Anhausen an der Boccia-Anlage des TSV Gersthofen, um den Titel des „Deutscher Meisters 2023“ auszuspielen.

Für den SSV Anhausen traten fünf Spieler an, die teilweise schon länger, aber auch erst seit ein paar Jahren Boccia spielen: Jonas Schmid (seit 2019), Michael Nietsch (seit 2014), Rodolfo Billi (seit 2009), Domenico Ferrara (seit 1997) und Fiorenzo Longo (seit 1991).