Ein Bonstetter nimmt beim Großen Preis von Ingolstadt alle Hürden

Plus Springreiter Wolfgang Puschak siegt mit Schimmelstute Zirona Blue beim GP von Ingolstadt.

Das war Spannung vom Feinsten: Im Großen Preis der Sparkasse Ingolstadt hatten 26 Paare ihre Startbereitschaft erklärt, aber laut Ausschreibung war klar, dass nur sieben Reiter in die alles entscheidende Siegerrunde kommen konnten. Wolfgang Puschak aus Bonstetten sicherte sich mit seiner fehlerfreien und schnellen Runde die beste Ausgangsposition. Doch das war zunächst nicht klar.

Jeder schnellere Ritt ohne Abwurf konnte den „Schleudersitz“ bedeuten. Das Publikum, das sich unter die zahlreichen, großen Bäume zurückgezogen hatte, trotzte den heißen Temperaturen und bangte mit den Reitern mit. Weltmeisterin Simone Blum war mit dem schnellsten Vier-Fehler-Ritt noch in die Siegerrunde gekommen, hatte aber den Fehler aus dem Umlauf mitgenommen. Stefanie Paul aus Altusried hatte als vorletzte Starterin eine extrem schnelle Runde hingelegt. War das noch zu toppen? Puschak setzte alles auf eine Karte, also auf seine kongeniale Sportpartnerin Zirona Blue. Die achtjährige Schimmelstute stellte ihren Kampfgeist unter Beweis. So nahmen die beiden Stefanie Paul eine ganze Sekunde ab.

