Die Kämpfer sind bereit

Beim Wiegen werden die Hosen heruntergelassen.

Jeder Boxkampf beginnt am Tag davor mit dem offiziellen Wiegen. So trafen sich im Krasniqi-Box-Center die Protagonisten der Champions Fight Night am Samstag in der Stadtberger Sporthalle, um ihr Kampfgewicht ermitteln zu lassen. Dabei wurden im wahrsten Sinne die Hosen runter gelassen, denn die Kämpfer treten nur mit den nötigsten bekleidet auf die Waage. Mit 80,7 Kilo geht der Gersthofer Robin Krasniqi in den Kampf gegen den Portugiesen Jorge Silva (80,2 Kilo). Zum Wiegen war auch der Hautsponsor der Veranstaltung, Raif Jasharaj, im Rolls Royce aus der Schweiz angereist. Die Halle in Stadtbergen ist übrigens weitgehend ausverkauft. An der Abendkasse gibt es jedoch noch einige Restkarten. Foto: Marcus Merk