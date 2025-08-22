Eklat in Aystetten: Landesligist suspendiert Leistungsträger

In der momentanen Situation könnte man beim SV Cosmos Aystetten wirklich jeden Akteur dringend gebrauchen. Aufgrund von Verletzten, Urlaubern und Rotsündern ist Trainer Thomas Hanselka froh, wenn er überhaupt eine spielfähige Mannschaft auf den Rasen schicken kann. Zuletzt saß beim Gastspiel in Durach nur ein einziger Auswechselspieler auf der Bank, beim 3:3 gegen den TSV Jetzendorf waren es immerhin drei. Im zweiten Heimspiel in Folge gegen den TSV Dachau werden es nicht viel mehr werden. Trotzdem hat sich der Landesligist jetzt von einem seiner besten Spieler getrennt.
Fußball-Landesliga
