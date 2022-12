Dart

21.12.2022

Wenn die 180 im Mittelpunkt der Party steht

Bei der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace in London ist im Zuschauerraum alles erlaubt. Dieser Fan trägt eine Dartscheibe um den Kopf.

Plus Die Dart-Weltmeisterschaft in London ist in vollem Gange. Im Ally Pally steppt der Bär, wenn die Fans zwischen Bad-Taste-Party und Junggesellenabschied feiern. Aber auch im Augsburger Land boomt der Kneipensport.

Von Tobias Müller Artikel anhören Shape

Unwiderstehliche Präzision, jede Menge Bier und ein Publikum, das in Sachen Stimmung seines Gleichen sucht – zum Auftakt der Darts-Weltmeisterschaft in London bringen die Fans den Alexandra Palace („Ally Pally“) wieder zum Beben. Am Donnerstag ist das legendäre Turnier gestartet, bei dem sich die Atmosphäre im Auditorium stets zwischen Bad-Taste-Party und Junggesellenabschied bewegt. Mit Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel sind auch drei deutsche Teilnehmer mit von der Partie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .