Deutscher Ski-Meister aus Leitershofen: Zwei Sportarten eine Leidenschaft

Auf die Frage, ob er lieber Ski oder Inline fahre, findet Francis Stimpfle schnell eine Antwort. „Skifahren ist ein Lebensgefühl“, sagt er und strahlt. Der 35-Jährige aus Leitershofen ist in diesem Winter bei den Masters in Hochfügen in der Altersklasse ab 31 Jahren Deutscher Meister im Super G und im Slalom geworden. Er und seine vier Brüder fahren allesamt Ski, Stimpfle ist aber auch noch im Inline-Alpin-Sport vorne dabei. Er widmet fast jedem Wochenende im Jahr einer der beiden Sportarten und ist dabei auch noch erfolgreich.

