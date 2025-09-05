Spiel der Freundschaft: Biberbach trifft auf Lieblingsgegner Erlingen

Wenn der SC Biberbach am späten Samstagnachmittag den SV Erlingen im Stadion am Galgenberg empfängt, steigt ein echtes „Spiel der Freundschaft“. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Vereinen ist eng, so bildet sich die zweite Mannschaft der Damen aus einer Spielgemeinschaft zwischen Biberbach und Erlingen und auch in den Herrenmannschaften kennt und schätzt man sich. Vor allem für Fabian Wolf ist es ein besonderes Spiel. Zum einen ist er als Trainer und Spieler beim SV Erlingen aktiv, zum anderen trainiert er die Landesliga-Mannschaft der Biberbacher Damen. Trotz dieser engen Verbindungen muss die Freundschaft am Wochenende 90 Minuten ruhen.

