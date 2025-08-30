Icon Menü
Der TSV Leitershofen empfängt den SV Gessertshausen: David gegen Goliath?

Fußball-Kreisklasse

Der TSV Leitershofen empfängt den SV Gessertshausen: Klar verteilte Rollen

Vor dem Spiel zwischen dem TSV Leitershofen und dem SV Gessertshausen gibt es einen Favoriten. Wie der Underdog trotzdem für eine Überraschung sorgen will.
Von Fabian Strehle
    Manuel Lorenz (Mitte) will mit dem TSV Leitershofen im Duell mit Aufsteiger SV Gessertshausen seiner der Favoritenrolle gerecht werden.
    Manuel Lorenz (Mitte) will mit dem TSV Leitershofen im Duell mit Aufsteiger SV Gessertshausen seiner der Favoritenrolle gerecht werden. Foto: Andreas Lode

    Schon nach dem ersten Spieltag sind die Rollen zwischen dem SV Gessertshausen und dem TSV Leitershofen klar verteilt. Während die Gessertshauser als Aufsteiger nach der Auftaktniederlage gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim als Underdog in die Partie gehen, strotzen die Leitershofer nach dem 6:1-Auftakterfolg gegen den TSV Ustersbach vor Selbstbewusstsein. Im sechsten Anlauf soll der Mannschaft von Trainer Manuel Lorenz endlich der Aufstieg gelingen, dafür hat der TSV auch auf dem Transfermarkt nachgelegt. Trotz der Außenseiterrolle hofft Gessertshausens Coach Ferdinand Ströhl auf Punkte gegen den Aufstiegsaspiranten.

