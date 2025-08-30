Der TSV Leitershofen empfängt den SV Gessertshausen: Klar verteilte Rollen

Schon nach dem ersten Spieltag sind die Rollen zwischen dem SV Gessertshausen und dem TSV Leitershofen klar verteilt. Während die Gessertshauser als Aufsteiger nach der Auftaktniederlage gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim als Underdog in die Partie gehen, strotzen die Leitershofer nach dem 6:1-Auftakterfolg gegen den TSV Ustersbach vor Selbstbewusstsein. Im sechsten Anlauf soll der Mannschaft von Trainer Manuel Lorenz endlich der Aufstieg gelingen, dafür hat der TSV auch auf dem Transfermarkt nachgelegt. Trotz der Außenseiterrolle hofft Gessertshausens Coach Ferdinand Ströhl auf Punkte gegen den Aufstiegsaspiranten.

