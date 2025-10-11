Torfestival zwischen Steppach und Hainhofen?

Wenn der TSV Steppach am Sonntagmittag den Hainhofener SV zum Stadtderby empfängt, wird nicht die Frage ob Tore fallen werden, sondern wie viele. Bei beiden Mannschaften fallen in der bisherigen Saison über fünf Tore pro Spiel. Während der TSV Steppach mit der besten Offensive der Liga den Anschluss an die oberen Plätze halten will, gehen die Hainhofener als Außenseiter in die Partie. Unterschätzen dürfen die Steppacher die Gäste jedoch nicht, schließlich konnten diese am zweiten Spieltag gegen den Tabellenzweiten Batzenhofen-Hirblingen einen überraschenden 1:0-Sieg einfahren.

Der TSV Steppach geht mit Rückenwind ins Stadtderby

Nach drei Niederlagen in Folge gelang es dem TSV Steppach in den vergangenen zwei Wochen den Schalter wieder umzulegen. Mit den beiden 4:2-Erfolgen gegen den FC Horgau II und die SG Emersacker/Welden katapultierte sich das Team von Trainer Jonas Mayr auf Platz drei. Der erst 27-jährige Übungsleiter kann sich dabei vor allem auf seine Offensive verlassen: „Wir haben vorne einfach viel individuelle Qualität und spielen uns viele Möglichkeiten heraus. Die Chancenverwertung könnte aber noch deutlich besser sein.“ Die mangelhafte Chancenverwertung kombiniert mit individuellen Fehlern im Defensivverbund macht er auch für die drei Niederlagen verantwortlich.

Mit den Urlaubsrückkehrern Moritz Gall und Jakob Hartinger stoßen zwei weitere potentielle Startelfkandidaten wieder zum Kader, bei Maximilian Weidt steht die Entscheidung noch aus. Gerade Gall, der vor der Saison vom SSV Anhausen kam, konnte in seinen bisherigen zwei Einsätzen mit zwei Treffern und fünf Vorlagen überzeugen. Der Gegner aus Hainhofen ist für Mayr eine Wundertüte: „Sie haben bisher schwankende Ergebnisse gezeigt. Wir können mit unserem Kader aber gegen jede Mannschaft in der Liga gewinnen, wollen den Schwung der vergangenen zwei Wochen mitnehmen und werden am Sonntag auf Sieg spielen.“ Das Saisonziel ist für den jungen Coach klar: „So lange wie möglich oben mitspielen und im Idealfall aufsteigen.“

Hainhofen fehlen zu viele Stammspieler

Während der TSV Steppach die erste Trainerstation im Herrenbereich für Mayr ist, zuvor trainierte er schon die zweite Mannschaft des TSV, setzte der Hainhofener SV vor der Saison auf Erfahrung an der Seitenlinie und holte Eugenio Paci. Der 42-Jährige trainierte unter anderem schon in Achsheim, Igenhausen oder beim DJK West-Augsburg. Nach schwankenden Leistungen will Paci mit seiner Mannschaft ein Novum schaffen. Noch nie konnte der kleine HSV in Steppach einen Sieg einfahren. „Ich habe Steppach schon ein paar mal gesehen. Da kommt eine starke Mannschaft auf uns zu die oben mitspielen wird“, sagt Paci. Am Sonntag erwartet er eine körperbetonte Partie.

„Das wird nicht Brasilien gegen Argentinien“, schmunzelt Paci. „Für mich ist es ein 50:50-Spiel. Nicht der schönste Fußball, dafür viel Intensität und Kampf auf schwierigen Untergrund in Steppach.“ Zuletzt zeigte seine Mannschaft zwei Gesichter. Siege gegen Batzenhofen und den KSV BiH Augsburg folgten Klatschen gegen Adelsried und die SG Ottmarshausen/Westheim II. „Momentan fehlen einfach sechs Stammspieler, die anfangs noch da waren. Das erklärt die Schwankungen“, sagt Paci. Obwohl er im Stadtderby auch noch auf den rotgesperrten Leistungsträger Finn Rahmeier verzichten muss, will er punkten: „Wer oben mitspielen will muss Steppach schlagen. Und wir haben den Anspruch, oben mit dabei zu sein.“