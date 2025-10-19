Derbysieg: SC Biberbach dreht das Spiel beim FC Augsburg

Beiden Teams merkte man die Vorfreude auf das Derby an. Der FC Augsburg versuchte von Beginn an den Spielfluss des SCB mit harter Zweikampfführung zu stören. Dennoch bestimmten die Biberbacherinnen die Anfangsphase der Partie und konnten sich zwei Torchancen erspielen, welche jedoch ungenutzt blieben. Nina Fuchs stellte den Spielverlauf auf den Kopf, als sie mit einer Bogenlampe zum 1:0 für den FC Augsburg traf.

SC Biberbach dreht das Spiel beim FC Augsburg

Die Damen des SCB ließen sich davon nicht beirren und spielten weiter mutig nach vorne. Sophia Hammerl traf nach tollem Zuspiel von Alina Hejsek in der 21. Minute zum verdienten Ausgleich. Die Gäste aus Biberbach konnten mehrere Möglichkeiten nicht im Tor unterbringen. So dauerte es bis zur 40. Minute, bis Julia Rauchmann das 1:2 per direkt verwandelten Freistoß erzielte. Auch weil der SC Biberbach das Spiel nicht frühzeitig für sich entschied blieb die Partie in der zweiten Halbzeit spannend. Der FCA ging weiterhin energisch und teilweise sehr hart in die Zweikämpfe. Larissa Jarasch wurde gleich zweimal von einer Gegenspielerin im Gesicht getroffen und musste daraufhin verletzt ausgewechselt werden. In der 72. Minute erlöste Violetta Frese die Biberbacherinnen mit ihrem Treffer zum 1:3. (scb)