Deuringen

10:54 Uhr

Die SpVgg Deuringen hat einen neuen Trainer gefunden

Plus Marco Henneberg tritt bei der SpVgg Deuringen die Nachfolge von Dominik Bröll an. Der Verein gibt noch eine weitere Personalie bekannt.

Artikel anhören Shape

Kurz nachdem die alte Saison beendet ist, hat die SpVgg Deuringen einen neuen Trainer präsentiert. In der neuen Spielzeit wird Marco Henneberg an der Seitenlinie stehen.

Der 52-Jährige betreute zuletzt den Kissinger SC. Dort holte Henneberg im ersten Jahr den Kreispokal, im vergangenen Jahr gelang ihm mit dem KSC der Aufstieg in die Bezirksliga. Anfang April trat Henneberg mitten im Abstiegskampf überraschend zurück. Nun greift er in Deuringen wieder neu an. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen der Spielvereinigung waren sehr angenehm und ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl“, wird Henneberg auf der Deuringer Website zitiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen