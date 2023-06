Dinkelscherben

vor 35 Min.

Bei Dinkelscherben II mischt sich in die Ekstase ein bisschen Wehmut

Der TSV Dinkelscherben II feiert nach der Relegation gegen den SV Bertoldsheim den Aufstieg in die Kreisklasse.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Auch am Montag, zwei Tage danach, kann es Spielertrainer Michael Hafner noch nicht richtig fassen. Mit einem 1:0-Sieg im Relegationsspiel gegen den SV Bertoldsheim machte der TSV Dinkelscherben II am Samstag den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt. Der entscheidende Treffer durch Joker Justin Wenisch fiel denkbar spät: in der dritten Minute der Nachspielzeit.

In diesem Moment sei ihm und seinem Trainerkollegen Dietmar Karl ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, erzählt Hafner. „Wir lagen uns nach dem Abpfiff bestimmt fünf Minuten in den Armen, hatten Pipi in den Augen.“

