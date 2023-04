Das war eine gefühlte Niederlage für den TSV Dinkelscherben

Plus Ausgleich in der Nachspielzeit sorgt beim TSV Dinkelscherben für Enttäuschung.

Der TSV Dinkelscherben musste gegen den TSV Ottobeuren in der Bezirksliga Süd erst in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer hinnehmen. Völlig abgekämpft sanken die Finkel-Schützlinge vor 230 Zuschauern in der GW-TEC Arena nach dem Schlusspfiff zu Boden und ärgerten sich über den späten Gegentreffer von Marcel Aust in der 93. Minute. Der kam nach einem der zahlreichen Freistöße und Ecken aus dem Gewühl heraus im Fünfmeterraum irgendwie an den Ball und schob zum 1:1 ein.

Sicherlich glücklich, am Ende aber auch verdient für die Gäste, die in der Schlussphase immer wieder anrannten und die Hoffnung nie aufgaben. Dies konstatierte auch TSV-Trainer Michael Finkel nach der Partie: „Erst mal natürlich enttäuschend, mit der letzten Aktion den Ausgleich zu bekommen, aber in Summe war es verdient und es hat sich angedeutet, weil wir auch kaum noch für Entlastung sorgen konnten“.

Winterneuzugang trifft zum 1:0

Nach den ersten Möglichkeiten durch Josef Kastner (4.) und David Hoffmann, dessen Schuss Heimkeeper Lukas Kania stark auf der Linie parierte (9.) war es der Winterneuzugang aus dem Kosovo, Albin Memaj, der mit einem Schuss aus 18 Metern Gästekeeper Raith überraschte und zur frühen Führung traf (13.). Auf dem immer schwieriger zu bespielenden Platz wurden schön heraus gespielte Aktionen wie vor dem Abschluss von Jonas Bäurle kurz vor dem Pausenpfiff immer seltener und die Zweikämpfe immer mehr, was den Gästen in der zweiten Halbzeit eher zu Gute kam. Gefährliche Aktionen entstanden fast nur noch bei Standardsituationen wie bei einem direkten Freistoß von Dominik Zuka, den Kania entschärfte (61.). Auch eine Unterzahl nach der Zehn-Minuten-Strafe gegen Youngster Jonas Bäurle (67.) überstand die Heimelf unbeschadet und Lukas Kania hielt die Seinen erst mit seinem mutigen Herauslaufen samt Pressschlag in letzter Sekunde (74.) sowie einer weiteren starken Parade gegen den eingewechselten Niklas Tschugg im Spiel (82.) - doch am Ende war auch er machtlos, als Marcel Aust die Gäste spät, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient jubeln ließ.

TSV Dinkelscherben: Kania, Hörtensteiner, Mayrock, J. Bäurle (86. Singl), Memaj (62. A. Bäurle), Wiener, Josef Kastner (82. Mocnik), Schmid, Sirch (67. Julian Kastner), Motzet, Berchtenbreiter.

TSV Ottobeuren: Raith, Schäffler, Aust (93. Denkinger), Jakob, Albrecht, Zuka, Böhning, Kofler, Rinninger (80. N. Tschugg), Dietrich (65. Harzenetter), Hoffmann (41. Mehmeti)

Tore: 1:0 Memaj (13.), 1:1 Aust (90.+3). – Schiedsrichter: Philipp Sofsky. - Zuschauer: 230. - Zeitstrafe: J. Bäurle (67./ Dinkelscherben)