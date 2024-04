Der letzte Jubel gehört dem TSV Dinkelscherben

Der TSV Dinkelscherben gewinnt ein am Ende dramatisches Kellerduell der Bezirksliga Süd gegen den bisher punktgleichen TSV Haunstetten 4:3. Zwei Elfmetertore von Dominik Mayrock.

In einem am Ende dramatischen Nachholspiel zwischen dem TSV Dinkelscherben und dem TSV Haunstetten siegte die Heimelf gestern Abend mit 4:3 und holte wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Süd gegen einen direkten Konkurrenten, der zuvor dreimal in Folge gewonnen und stark aufgeholt hat.

Das Spiel aus dem Kaiserberg begann furios, denn gleich mit dem ersten Angriff wurde Samuel Seibold im Strafraum gefoult und Dominik Mayrock verwandelte sicher vom Punkt zum 1:0 (1.). Aber auch den Gästen wurde ein Elfmeter zugesprochen, den Sedat Yilmaz mit etwas Glück zum 1:1 verwandelte (39.). Dies war zu diesem Zeitpunkt auch völlig verdient, denn die Gäste waren die spielerisch bessere und agilere Mannschaft.

Mit dem Pausenpfiff gelang den Lila-Weißen jedoch die erneute Führung, als ein langer Abschlag von Keeper Lukas Kania den Weg zu Samuel Seibold fand, der mit seiner Schnelligkeit und Übersicht zum 2:1 traf (45.). Ein glänzendes Debüt für den A-Juniorenspieler Samuel Seibold, der am Tag nach seinem 18. Geburtstag in seinem ersten Spiel bei den Herren gleich traf und auch den frühen Elfmeter herausholte.

Nach der Pause stand die Heimelf defensiv etwas besser und nutzte seine erste Chance zum 3:1, als Thomas Kubina einen Mayrock-Freistoß perfekt einköpfte (60.). Im Anschluss verpassten die Kaiserberg-Kicker die Vorentscheidung, als Kubina, Wiener und Sirch binnen drei Minuten ihre Chancen leichtfertig vergaben.

Dies wurde gegen die nun anrennenden Haunstetter bitter bestraft, denn zunächst traf Sedat Yilmaz aus dem Gewühl erst zum 2:3 (82.). Dann traf Sedat Yilamz nochmals aus kurzer Distanz zum 3:3 in der Nachspielzeit (91.). Doch als letztes jubelten doch noch die Lila-Weißen, denn nach Foul an Sirch zeigte Schiedsrichter Manfred Keil erneut auf den Elfmeterpunkt und Dominik Mayrock, der die Partie mit seinem ersten Elfmeter in Minute eins eröffnete, behielt die Nerven und setzte somit auch den Schlusspunkt zum viel umjubelten 4:3-Siegtreffer (90.+3).

SV Cosmos Aystetten von der Spitze verdrängt

In einem weiteren Nachholspiel gewann der FC Thalhofen gegen den SV Türkgücü Königsbrunn mit 3:0 und setzte sich vor dem SV Cosmos Aystetten an die Tabellenspitze.

TSV Dinkelscherben: Kania, Holand, Hörtensteiner (46. Avci), Singl, Geißler, Mößner, Wiener (89. Fürst), Mayrock, Kubina, Motzet, Seibold S. (63. Sirch)

TSV Haunstetten: Lenz, Rittner, Lenz (57. Weise), Yilmaz, Bauer (71. Becker), F. Kuci, Joerss, L. Kuci (57. Hertel), Strehle, Zeller (82. Ocatan), Wiest

Tore: 1:0 Mayrock (1./ Foulelfmeter), 1:1 Yilmaz (39./Foulelfmeter), 2:1 Seibold S. (45.), 3:1 Kubina (60.), 3:2 Yilmaz (87.), 3:3 Yilmaz (90.+1), 4:3 Mayrock (90.+3/ Foulelfmeter). - Rote Karte Hille (83., Haunstetten, Ersatzbank). - Schiedsrichter: Manfred Keil (Achsheim). - Zuschauer: 150