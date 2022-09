Fußball

vor 18 Min.

Der TSV Dinkelscherben geht zuversichtlich ins Derby

Plus Bezirksliga Süd: Der TSV Dinkelscherben reist zum Nachbarschaftsduell nach Ziemetshausen. Im Defensivverbund muss das Trainerteam improvisieren.

Derbys sind das Salz in der Suppe – so lautet ein bekannter Spruch. Nach der Rückkehr in die Bezirksliga und der Eingruppierung in die Süd-Gruppe kommt beim TSV Dinkelscherben allerdings nur selten Derbystimmung auf, meist führen die Auswärtsreisen bis ins tiefste Allgäu. Am morgigen Sonntag wird die Fahrtzeit allerdings deutlich kürzer sein, wenn die Lila-Weißen beim Nachbarn TSV Ziemetshausen zu Gast sein werden. Anpfiff im Stadion an der Kreppe ist um 15 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

