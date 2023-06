Dinkelscherben

vor 17 Min.

Der TSV Dinkelscherben II zittert sich eine Runde weiter

Der TSV Dinkelscherben II (links im Bild Daniel Walter) machte es in der Relegation noch mal spannend.

Plus Der TSV Dinkelscherben II macht es in der ersten Relegationsrunde beim 4:3-Sieg gegen den SV Obergriesbach noch einmal spannend.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Der TSV Dinkelscherben II träumt weiter vom Aufstieg in die Kreisklasse. Die Reischenauer setzten sich in der ersten Relegationsrunde 4:3 gegen den SV Obergriesbach durch.

Dabei erteilte die TSV-Reserve Obergriesbach in der ersten halben Stunde eine Lehrstunde in Effizienz. Erst schaltete Thomas Kubina im Strafraum am schnellsten und traf wuchtig zum 1:0 für Dinkelscherben (9.). Eine Viertelstunde später veredelte Spielertrainer Michael Hafner einen blitzsauberen Konter und schob aus kurzer Distanz zum 2:0 ein (24.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen