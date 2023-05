Dinkelscherbens Brecheisen trifft bei seinem Abschied

Plus Der TSV Dinkelscherben trennt sich von Türkgücü Königsbrunn 1:1. Ein Spieler beschenkt sich in seinem letzten Spiel selbst.

Nachdem sowohl der TSV Dinkelscherben als auch der SV Türkgücü Königsbrunn bereits in der Vorwoche den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd klargemacht hatten, trennten sich die beiden punktgleichen Tabellennachbarn mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Vor Spielbeginn wurden bei den Lila-Weißen noch Spielertrainer Phillip Schmid, Alexander Berchtenbreiter und Alexander Brecheisen von Abteilungsleiter Martin Mehr verabschiedet. Und Brecheisen, der beruflich bedingt vorerst mit dem Fußball pausieren wird, machte sich selbst das beste Abschiedsgeschenk. Denn er traf in der 53. Minute zum 1:0, als er den Ball über die Linie drückte, nachdem zuvor Phillip Schmid und Julian Kastner an Torwart Parlak beziehungsweise der Latte gescheitert waren.