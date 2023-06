Dinkelscherben

Mit dem letzten Schuss gelingt dem TSV Dinkelscherben II der Aufstieg

Plus Der TSV Dinkelscherben II gewinnt in der Relegation 1:0 gegen den SV Bertoldsheim und spielt in der neuen Saison in der Kreisklasse.

Von Maximilian Gschwilm

Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als der TSV Dinkelscherben II einen letzten Angriff in Richtung Tor des SV Bertoldsheim initiierte. Nach einer Ecke landete der Ball über Christoph Girr und Jürgen Zeller bei Youngster Justin Wenisch, der das Spielgerät mit der Pike zum 1:0 ins lange Eck beförderte - und damit einen großen Jubelsturm in Lila und Weiß auslöste. Denn nur wenige Augenblicke später pfiff der souveräne Schiedsrichter Jürgen Gabel die Partie ab, zum ersten Mal seit 16 Jahren spielt die TSV-Reserve in der nächsten Saison somit wieder in die Kreisklasse.

Vor 411 Zuschauern in Petersdorf hatte die Bezirksliga-Zweitvertretung zuvor eine Menge Chancen versiebt. Nachdem man im ersten Relegationsspiel gegen den SV Obergriesbach (4:3) noch früh in Führung gegangen war, biss sich die Elf des Trainer-Duos Dietmar Karl und Michael Hafner gegen einen spielerisch biederen, aber leidenschaftlich kämpfenden Gegner diesmal lange die Zähne aus. Bereits in der vierten Minute lenkte Bertoldsheims Torwart Aaron Scheunig einen Fernschuss von Nicolas Mocnik über den Kasten, kurz danach zielte Spielertrainer Hafner per Drehung vorbei (16.).

